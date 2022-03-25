На Фарерских островах воздвигли памятник Джеймсу Бонду

Правительство Фарерских островов почтили память Джеймса Бонда, воздвигнув ему памятник. Об этом сообщает издание Comicbook, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что на Фарерах проходили съемки последнего на данный момент фильма кинофраншизы об агенте 007 "Не время умирать". Мемориал представляет из себя каменное надгробие, на котором выгравирована надпись: "В память о Джеймсе Бонде" и нанесены годы жизни 1962-2021.

С помощью данной инсталляции, по словам властей, планируется привлечь туристов, которые захотят отдать дань уважения Бонду. Отмечается, что уже подготовлены экскурсии по некоторым местам съемок картины "Не время умирать". Памятник был открыт премьер-министром Фарерских островов. Он расположен на острове Калсой рядом с маяком Каллур, где любой желающий может почтить память шпиона.