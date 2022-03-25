Скончалась бывший креативный директор Yohji Yamamoto Ирэн Сильваньи

В Париже после продолжительной болезни скончалась Ирэн Сильваньи, бывший креативный директор модного дома Yohji Yamamoto и директор раздела моды французского Vogue. Об этом сообщает издание WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она начинала свой путь в моде в качестве редактора журнала Elle, затем перешла в Vogue, несколько лет проработала в американской редакции журнала, пока не вернулась в Париж на должность директора раздела моды французского издания. В 1981 году Ирэн Сильваньи познакомилась с коллекциями японских дизайнеров Йоджи Ямамото и Рэй Кавакубо.

После этого она покинула Vogue, чтобы сотрудничать с Ямамото, коллекции которого в тот момент считались революционными.

"Это были большие, большие перемены, - рассказала WWD давняя подруга Ирэн Сильваньи, модель и стилист Инэс де ла Фрессанж. - Тем, чья молодость пришлась на 50-е, это было сложно понять, но она знала, что происходит нечто интересное".

Знакомые усопшей говорят о ней как об умной, доброй и открытой женщине, близко дружившей со многими знаменитостями - по их словам, она была способна понять их творческие искания. За годы работы она сотрудничала с такими известными фотографами, как Питер Линдберг, Паоло Роверси и Стивен Мейзел.

Ирэн Сильваньи скончалась в возрасте 81 года. Она родилась в 1941 году в Париже (по некоторым данным - в Каннах). В открытых источниках приводится информация о том, что ее родители эмигрировали во Францию из России.