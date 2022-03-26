https://news.day.az/showbiz/1447390.html Умер барабанщик Foo Fighters Тэйлор Хокинс
Умер барабанщик Foo Fighters Тэйлор Хокинс
В возрасте 50 лет умер барабанщик американской рок-группы Foo Fighters Тэйлор Хокинс. Об этом говорится в сообщении группы в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Семья Foo Fighters опустошена трагичной и преждевременной смертью нашего любимого Тэйлора Хокинса. Его музыкальный дух и заразительный смех будут жить с нами вечно. Наши сердца с его женой, детьми и семьей, и мы просим со всем уважением не беспокоить их в это невообразимо тяжелое время", - говорится в сообщении.
О причине смерти группа не сообщала.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре