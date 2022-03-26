Заслуженному артисту Азербайджана подарили автомобиль

Заслуженному артисту Азербайджана Джаванширу Мамедову подарили автомобиль.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, об этом он сообщил в эфире программы Həmin Zaur на телеканале ARB.

"15 марта у меня был день рождения. Ночью мне позвонили двое моих друзей и сказали, что утром мы куда-то поедем. Меня повезли в автосалон. Заплатили за автомобиль и велели оформить документы на мое имя. Машина недорогая - "Нива" с четырьмя дверцами. Друзья знают, что я люблю эксклюзивные автомобили. 20 лет назад они также подарили мне лимузин ГАЗ-31 за 24 000 манатов. Я сказал, что половину суммы выплачу сам, но они не позволили", - рассказал певец.