Агутин о спецоперации РФ в Украине: "Время покажет"

Леонид Агутин на концерте в Москве прокомментировал спецоперацию РФ в Украине, передает Day.Az.

"На все, что происходит сейчас, мы сможем адекватно посмотреть лишь спустя какое-то время, которое все расставит по своим местам. Со стороны. А оно и покажет. А сейчас всем нормальным людям, я думаю, хочется, чтобы побыстрее закончились военные действия и наступил мир. Чтобы не страдали мирные люди. А мы пока будем делать то, что можем, что умеем и что должны", - заявил певец.