https://news.day.az/showbiz/1447586.html Нигяр Джамал поздравила дочь с 16-летием - ВИДЕО
Нигяр Джамал поздравила дочь с 16-летием - ВИДЕО
Дочери известной азербайджанской певицы Нигяр Джамал, Жасмин, исполнилось 16 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, по случаю дня ее рождения артистка опубликовала в Instagram фото и видео дочери, снятые с детства по сегодняшний день.
"Поздравляю с 16-летием, Жасмин, мое дыхание, мое сердце, я люблю тебя безмерно!" - прокомментировала она свой пост.
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