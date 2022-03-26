Нигяр Джамал поздравила дочь с 16-летием

Дочери известной азербайджанской певицы Нигяр Джамал, Жасмин, исполнилось 16 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, по случаю дня ее рождения артистка опубликовала в Instagram фото и видео дочери, снятые с детства по сегодняшний день.

"Поздравляю с 16-летием, Жасмин, мое дыхание, мое сердце, я люблю тебя безмерно!" - прокомментировала она свой пост.