Объявлены обладатели «Оскара-2022»

Американская академия киноискусств объявила имена новых обладателей "Оскара". Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, торжественная церемония, проводившаяся в 94-й раз, продлилась около трех часов. Примечательно, что в этом году организаторы впервые еще до начала мероприятия вручили статуэтки в восьми номинациях. Организаторы церемонии также провели минуту молчания в связи с военной операцией в Украине.

Список победителей в основных номинациях:

Лучший фильм - "CODA: ребенок глухих родителей"

Лучший режиссер - Джейн Кэмпион ("Власть пса")

Лучшая актриса - Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй")

Лучший актер - Уилл Смит ("Король Ричард")

Лучшая актриса второго плана - Ариана Дебос ("Вестсайдская история")

Лучший актер второго плана - Трой Коцур ("CODA: Ребенок глухих родителей")

Лучший оригинальный сценарий - Кеннет Брана ("Белфаст")

Лучший адаптированный сценарий - Шан Хейдер ("CODA: ребенок глухих родителей")

Лучший оператор - Грег Фрейзер ("Дюна")

Лучший анимационный фильм - "Энканто"

Лучший иностранный художественный фильм - "Сядь за руль моей машины"

Лучший короткометражный мультфильм - "Стеклоочиститель"

Лучшие визуальные эффекты - "Дюна"

Лучший монтаж - "Дюна"

Лучший саундтрек - "Дюна"

Лучшая работа художника-постановщика - "Дюна"

Лучший звук - "Дюна"