Объявлены обладатели «Оскара-2022» - СПИСОК
Американская академия киноискусств объявила имена новых обладателей "Оскара". Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, торжественная церемония, проводившаяся в 94-й раз, продлилась около трех часов. Примечательно, что в этом году организаторы впервые еще до начала мероприятия вручили статуэтки в восьми номинациях. Организаторы церемонии также провели минуту молчания в связи с военной операцией в Украине.
Список победителей в основных номинациях:
Лучший фильм - "CODA: ребенок глухих родителей"
Лучший режиссер - Джейн Кэмпион ("Власть пса")
Лучшая актриса - Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй")
Лучший актер - Уилл Смит ("Король Ричард")
Лучшая актриса второго плана - Ариана Дебос ("Вестсайдская история")
Лучший актер второго плана - Трой Коцур ("CODA: Ребенок глухих родителей")
Лучший оригинальный сценарий - Кеннет Брана ("Белфаст")
Лучший адаптированный сценарий - Шан Хейдер ("CODA: ребенок глухих родителей")
Лучший оператор - Грег Фрейзер ("Дюна")
Лучший анимационный фильм - "Энканто"
Лучший иностранный художественный фильм - "Сядь за руль моей машины"
Лучший короткометражный мультфильм - "Стеклоочиститель"
Лучшие визуальные эффекты - "Дюна"
Лучший монтаж - "Дюна"
Лучший саундтрек - "Дюна"
Лучшая работа художника-постановщика - "Дюна"
Лучший звук - "Дюна"
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