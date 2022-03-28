Реакция зрителей, когда Уилл Смит ударил Криса Рока

В ночь с воскресенья на понедельник в Лос-Анджелесе состоялась 94-я церемония вручения премии "Оскар". Во время своего выступления Крис Рок заметил среди зрителей Джаду Пинкетт-Смит, передает Day.Az со ссылкой на Grazia.

Юморист, естественно, не мог не пошутить о прическе актрисы. Напомним, в конце декабря прошлого года она побрилась налысо и показала поклонникам свой новый имидж. В примечании к видео знаменитость уточнила, что страдает от алопеции - аутоиммунного заболевания, характеризующегося полным выпадением волос на голове, лице и других участках тела.

Кому-то шутка Криса Рока наверняка показалась смешной, но в их числе не было Уилла Смита. Он не просто выскочил на сцену, но и наотмашь ударил юмориста. Крис пошатнулся и удивленно заявил: "Вау, Уилл Смит только, что выбил из меня все это". Сам актер, явно взволнованный инцидентом, вернулся на свое место в зрительном зале и выкрикнул: "Не смей больше упоминать имя моей жены своим грязным ртом".