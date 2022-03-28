Азербайджанская певица выступила перед солдатами

Азербайджанская певица Айтадж Товузлу выступила перед солдатами в одной из воинских частей.

Как передает Day.Az, видео опубликовано на странице певицы в Instagram.

"Да хранит вас Аллах! Большое спасибо за вашу любовь, азербайджанские солдаты!" - таким текстом сопроводила свою публикацию. Айтадж Товузлу.