https://news.day.az/showbiz/1447830.html Азербайджанская певица выступила перед солдатами - ВИДЕО
Азербайджанская певица выступила перед солдатами - ВИДЕО
Азербайджанская певица Айтадж Товузлу выступила перед солдатами в одной из воинских частей.
Как передает Day.Az, видео опубликовано на странице певицы в Instagram.
"Да хранит вас Аллах! Большое спасибо за вашу любовь, азербайджанские солдаты!" - таким текстом сопроводила свою публикацию. Айтадж Товузлу.
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