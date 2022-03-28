Уилл Смит извинился за то, что ударил ведущего церемонии "Оскара"

Во время получения награды "Оскар" американский актер Уилл Смит расплакался и извинился за то, что ударил ведущего церемонии комика Криса Рока, после его оскорбительной шутки, передает Day.Az со ссылкой на КП.

Новоявленный обладатель "Оскара" за лучшую мужскую роль в фильме "Король Ричард" признал, что не должен был поддаваться эмоциям.

"В этом бизнесе ты должен позволять людям не уважать тебя, улыбаться, словно это нормально", - признал Смит.

Он принес свои извинения организаторам мероприятия, а также своим коллегам, которые присутствовали на церемонии.