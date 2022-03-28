https://news.day.az/showbiz/1447899.html Уилл Смит извинился за то, что ударил ведущего церемонии "Оскара" - ВИДЕО
Уилл Смит извинился за то, что ударил ведущего церемонии "Оскара" - ВИДЕО
Во время получения награды "Оскар" американский актер Уилл Смит расплакался и извинился за то, что ударил ведущего церемонии комика Криса Рока, после его оскорбительной шутки, передает Day.Az со ссылкой на КП.
Новоявленный обладатель "Оскара" за лучшую мужскую роль в фильме "Король Ричард" признал, что не должен был поддаваться эмоциям.
"В этом бизнесе ты должен позволять людям не уважать тебя, улыбаться, словно это нормально", - признал Смит.
Он принес свои извинения организаторам мероприятия, а также своим коллегам, которые присутствовали на церемонии.
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