Надир Рустамли примет участие в Eurovision Spain Pre-Part

Представитель Азербайджана на "Евровидении-2022" Надир Рустамли примет участие в ежегодном промо-концерте Eurovision Spain Pre-Party в Мадриде, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт организаторов проекта.

Eurovision Spain Pre-Party пройдет 15 и 16 апреля. Надир Рустамли выступит во второй день мероприятия. В концертных программах заявлены участники конкурса этого года и прошлых лет.

Конкурс "Евровидение-2022" пройдет в Турине (Италия), полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, финал - 14 мая. Слоганом "Евровидения-2022" стала фраза "The Sound of Beauty" (Звук красоты), логотип же выполнен в стилистике киматики (физические эффекты звуковых волн).

Надир Рустамли выступит в первой части второго полуфинала конкурса с композицией "Fade To Black". Делегацию Азербайджана на "Евровидении-2022" возглавит композитор и продюсер Иса Меликов.