Алек Болдуин поддержал Криса Рока после конфликта с Уиллом Смитом

Американский актер Алек Болдуин поддержал комика Криса Рока. После конфликта стендапера с Уиллом Смитом он высказался о ситуации в своем Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Болдуин встал на защиту Рока, который был ведущим "Оскара", и удивился, что продюсеры мероприятия не позаботились о нем. "Но я люблю тебя, Крис Рок. И мне жаль, что "Оскар" превратился в шоу Джерри Спрингера", - написал он.

Причиной конфликта во время церемонии награждения Американской киноакадемии стала шутка Криса Рока "об удивительной, очень короткой прическе" жены Уилла Смита, которая страдает от алопеции (заболевание, ведущее к выпадению волос - прим. "Ленты.ру"). Шоумен сравнил ее с героиней актрисы Деми Мур из фильма "Солдат Джейн". После этого Смит поднялся на сцену, ударил ведущего по лицу и крикнул Року, чтобы тот не смел шутить над его супругой.

После инцидента Рок отказался подавать заявление в полицию. Смит публично извинился перед комиком и сказал, что ему стыдно за свои действия.