Видео с пощечиной Уилла Смита на «Оскаре» побило рекорд YouTube

Видеозапись с пощечиной, которую актер Уилл Смит дал шоумену Крису Року на церемонии вручения премии "Оскар" в 2022 году, побило рекорд YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За сутки после публикации ролик просмотрели около 50 млн раз. Предыдущим рекордсменом просмотров, напоминает The Sun, был ролик видеоблогера MrBeast, опубликованный в ноябре 2021 года и просмотренный 43 млн раз за 24 часа.

Уилл Смит на церемонии вручения "Оскара" 27 марта вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока из-за шутки об "очень короткой прическе" супруги Смита, - Джада Пинкетт-Смит страдает аутоиммунным заболеванием, и у нее выпадают волосы.

Позже, когда актер вышел на сцену для получения награды за лучшую мужскую роль в фильме "Король Ричард", Смит заплакал, извинился и сказал, что в жизни важно защищать свою семью, как это делал его персонаж Ричард Уильямс, отец теннисисток Серены и Винус Уильямс. Отдельно он извинился и перед Крисом Роком.