Определен порядковый номер выступления представителя Азербайджана на "Евровидении-2022"
Представитель Азербайджана на "Евровидении-2022" Надир Рустамли выступит в первой части второго полуфинала конкурса под номером 4, сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт "Евровидения".
Порядок выступления конкурсантов определен по итогам жеребьевки.
Надир Рустамли выступит на конкурсе с композицией "Fade To Black". Авторы песни - Андреас Стоун, Андерс Ретхов, Себастиан Шуб, Томас Стенгаард.
Конкурс "Евровидение-2022" пройдет в Турине (Италия), полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, финал - 14 мая. Слоганом "Евровидения-2022" стала фраза "The Sound of Beauty" (Звук красоты), логотип же выполнен в стилистике киматики (физические эффекты звуковых волн).
Делегацию Азербайджана на "Евровидении-2022" возглавит композитор и продюсер Иса Меликов.
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