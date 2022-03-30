7-летняя девочка стала самой молодой оперной певицей в мире

Семилетняя жительница США попала в Книгу рекордов Гиннесса, став самой молодой оперной певицей в мире, сообщает издание UPI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Виктория Бринкер из Пенсильвании установила рекорд в 7 лет и 314 дней, спев партию в опере "Огни и легенды" в Питтсбургском театре, сорвав овации зрителей. По словам самой американки, тяга к музыке у нее появилась практически с пеленок.

"Я рано заговорила и начала петь уже в два года. Я всегда пела", - рассказала Виктория.

С оперой школьница познакомилась в шестилетнем возрасте благодаря своей матери. Бринкер рассказала, что ее привлекла техника певцов, их партии и различные аранжировки.

"Мне нравятся сложные аранжировки, техника, необходимая для пения, разные языки, на которых написаны все арии", - добавила американка.

Виктория и родители пока не знают, станет ли опера делом всей ее жизни или это просто временное хобби. Однако школьница каждый раз получает удовольствие, выступая на сцене.