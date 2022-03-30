https://news.day.az/showbiz/1448517.html Из забитой школьницы в голливудскую диву - ВИДЕО
Из забитой школьницы в голливудскую диву - ВИДЕО
Всю жизнь ее дразнили уродиной и пытались заставить сделать пластику, но Джессика Чейстен отчаянно работала и стала звездой, передает Day.Az со ссылкой на Комсомольская правда.
Да, большой нос! Да, широкие скулы! И что? Джессика заполучила "Оскар" и оставила позади Николь Кидман, Пенелопу Крус и Кристен Стюарт.
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