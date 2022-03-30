Из забитой школьницы в голливудскую диву

Всю жизнь ее дразнили уродиной и пытались заставить сделать пластику, но Джессика Чейстен отчаянно работала и стала звездой, передает Day.Az со ссылкой на Комсомольская правда.

Да, большой нос! Да, широкие скулы! И что? Джессика заполучила "Оскар" и оставила позади Николь Кидман, Пенелопу Крус и Кристен Стюарт.