Во время выступления на Кэти Перри лопнули штаны

Живое выступление Кэти Перри с песней Teenage Dream быстро превратилось в для неё в кошмар, но 37-летняя певица восприняла происходящее с юмором. Посмотрите, как её обтягивающие кожаные штаны лопнули во время исполнения приседаний, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.

Невозмутимая Кэти, непревзойденный профессионал, быстро продемонстрировала новичкам этого сезона, что шоу должно продолжаться всегда. Помощники принялись заклеивать дыру в её штанах какой-то жёлтой клейкой лентой. Кэти оставалась в этих заклеенных лентой брюках до конца двухчасового эпизода.