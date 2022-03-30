Американский актер Джим Керри высказался за арест Уилла Смита после скандала на церемонии вручения премии "Оскар". Об этом Керри рассказал в интервью для передачи CBS Mornings, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Звезда фильма "Маска" заявил, что Смит должен столкнуться с более серьезными последствиями за удар, который он нанес ведущему, комику Крису Року. Керри также отметил бездействие тех, кто находился в зале во время инцидента: "Голливуд стал бесхребетным. Мне кажется, это явный признак того, что мы больше не "клуб крутых ребят"".

Керри подчеркнул, что его тошнит от всей ситуации. По его словам, пощечина Смита во время воскресной церемонии вручения "Оскара" нанесла непоправимый ущерб не только его репутации, но и всей голливудской индустрии.