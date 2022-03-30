Брюс Уиллис огорчил поклонников

Американский Брюс Уиллис завершит актерскую карьеру из-за проблем со здоровьем. Об этом его бывшая жена сообщила в своем Instagram-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Артистка опубликовала совместной заявление от лица всей семьи Уиллиса, в котором говорится, что тот решился завершить карьеру из-за диагностированной афазии. Это неврологическое расстройство приводит к нарушению речи, а в некоторых случаях влияет на способность человека читать, писать и понимать чужие слова. Специфическое лечение этой болезни пока не разработано, однако занятия с логопедом и неврологом дают шанс на восстановление.

В своей публикации Мур отметила жену Уиллиса Эмму Хеминг, а также детей актера: Румер, Скаут, Таллулу, Мейбл и Эвелин.

"Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы благодарны за вашу любовь, сострадание и поддержку. Мы переживаем это как крепкая ячейка общества и хотели оповестить его поклонников, потому что мы знаем, как много он значит для вас, как и вы для него", - говорится в публикации.

Издание Variety обратилось к актеру за комментариями. Его представители заявили, что у звезды в настоящее время нет никаких дополнительных заявлений, кроме слов, опубликованных его семьей.