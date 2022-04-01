Турецкая актриса Ханде Эрчел закрутила новый роман - ФОТО
Личная жизнь звезды турецких сериалов Ханде Эрчел находится под пристальным вниманием поклонников. Турецкие папарацци утверждают, что после разрыва с Керемом Бюрсином, Эрчел уже ходит на свидания с новым бойфрендом, пишет издание StarHit, передает Day.Az.
В потенциальные избранники артистки записали артиста Каана Йылдырыма. Звезды познакомились много лет назад на съемках. Все это время они дружили, но не сближались. Теперь их видят вместе в клубе, а также их совместный отъезд из заведения.
Журналист Акиф Яман подтвердил, что звезды встречаются около недели, но пока не афишируют отношения.
Недавно пару заметили во время совместной тренировки в одном из йога-центров Турции.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре