Турецкая актриса Ханде Эрчел закрутила новый роман

Личная жизнь звезды турецких сериалов Ханде Эрчел находится под пристальным вниманием поклонников. Турецкие папарацци утверждают, что после разрыва с Керемом Бюрсином, Эрчел уже ходит на свидания с новым бойфрендом, пишет издание StarHit, передает Day.Az.

В потенциальные избранники артистки записали артиста Каана Йылдырыма. Звезды познакомились много лет назад на съемках. Все это время они дружили, но не сближались. Теперь их видят вместе в клубе, а также их совместный отъезд из заведения.

Журналист Акиф Яман подтвердил, что звезды встречаются около недели, но пока не афишируют отношения.

Недавно пару заметили во время совместной тренировки в одном из йога-центров Турции.