Умер известный американский актер

Актер Пол Херман, сыгравший в "Ирландце", "Клане Сопрано", "Славных парнях", умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает Hollywood reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Представитель артиста подтвердил его смерть.

"Мы глубоко опечалены потерей нашего любимого Пола Германа. Настоящий герой на экране и за его пределами. Всем, кто его знал, будет его очень не хватать, и мы всегда будем помнить звук его смеха и его смелый дух. Мы просим вас уважать частную жизнь семьи в это время", - указал представитель.

Причина смерти не была указана.