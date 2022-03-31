Американский актер и комик Крис Рок впервые публично высказался об инциденте с Уиллом Смитом, произошедшем на церемонии вручения премии "Оскар". Об этом пишет издание Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Артист рассказал о конфликте со Смитом в ходе своего стендап-шоу, которое он провел в среду, 30 марта, в Бостоне. Отмечается, что зрители встретили его бурными аплодисментами, которые длились около двух минут. В определенный момент Року пришлось попросить их наконец позволить ему начать концерт.

"Как прошли мои выходные? У меня нет кучи плохих комментариев, и если вы пришли послушать об этом, у меня есть целое шоу, которое я написал до этих выходных. Я все еще пытаюсь осознать то, что произошло. Так что когда-нибудь я расскажу об этом дерьме. И это будет серьезно и смешно", - заявил Рок. После этого отдельные его фанаты стали скандировать: "К черту Уилла Смита!", но комик проигнорировал это и начал свое выступление.