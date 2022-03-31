Умер солист группы The Wanted Том Паркер

Британский певец, участник группы The Wanted Том Паркер скончался в возрасте 33 лет после борьбы с раком головного мозга. Об этом пишет в среду, 30 марта, таблоид Daily Mirror со ссылкой на супругу музыканта, передает Day.Az.

"С тяжелейшим сердцем мы подтверждаем, что Том мирно скончался сегодня утром, когда вся его семья была рядом с ним", - сообщила жена Паркера.

В 2020 году у музыканта была диагностирована глиобластома четвертой степени. Как сообщает издание, неоперабельную опухоль головного мозга врачи диагностировали, когда супруга певца была беременна вторым ребенком.

Том Паркер родился в 1988 году в Болтоне. На гитаре начал играть в возрасте 16 лет. Бросил учебу в Манчестерском столичном университете, где изучал географию.

Британо-ирландский бойз-бенд The Wanted основан в 2009 году. На счету у группы три выпущенных студийных альбома и один мини-альбом.