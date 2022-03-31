https://news.day.az/showbiz/1448920.html Флора Керимова отравилась
Флора Керимова отравилась
Народная артистка Флора Керимова отравилась.
Как передает Day.Az, об этом Kulis.az сообщил помощник певицы.
По его словам, Флора Керимова вчера съела рыбу, после чего в течение дня ее состояние ухудшилось:
"В настоящее время Флора Керимова находится на лечении на постельном режиме. Ее состояние неудовлетворительное".
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