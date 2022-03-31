Флора Керимова отравилась
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Народная артистка Флора Керимова отравилась.

Как передает Day.Az, об этом Kulis.az сообщил помощник певицы.

По его словам, Флора Керимова вчера съела рыбу, после чего в течение дня ее состояние ухудшилось:

"В настоящее время Флора Керимова находится на лечении на постельном режиме. Ее состояние неудовлетворительное".