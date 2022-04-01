Дэвид и Виктория Бекхэм стали жертвами ограбления

Виктория и Дэвид Бэкхем стали жертвами грабителей. Злоумышленники пробрались на второй этаж их дома в Лондоне, сообщает The Scottish Sun, передает Day.Az.

Звезды вместе с десятилетней дочерью в этот момент находились в другой комнате/

Об инциденте первым узнал сын знаменитостей Круз - он вернулся с ночной прогулки и заметил разграбленную спальню и осколки разбитого окна. Подросток позвал отца, и тот позвонил в службу экстренной помощи.

"К сожалению, Бэкхем стали жертвами довольно профессиональных воров, которые орудуют в этом районе. Хорошо, что преступники добрались только до одной спальни, прежде чем сбежать. Ни одна из украденных вещей, к счастью, не несла для знаменитостей никакой эмоциональной ценности", - рассказал источник изданию.

Сообщается, что у звезд украли несколько тысяч фунтов, а также дизайнерские вещи и технику.

Дэвид и Виктория купили этот дом в 2013 году за 31 млн фунтов стерлингов, а затем пара потратила еще 8 млн на его переделку. В доме помимо семи спален есть подиум, игровая комната, тренажерный зал, спа-центр и подземная стоянка для автомобилей.