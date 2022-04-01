https://news.day.az/showbiz/1449201.html Раскрыта личность тайного возлюбленного Деми Мур
Раскрыта личность тайного возлюбленного Деми Мур
Голливудская актриса, бывшая жена актера Брюса Уиллиса Деми Мур тайно встречается с известным ресторатором и шеф-поваром Дэниелом Хаммом. Личность возлюбленного кинозвезды источник раскрыл газете New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Собеседник издания сообщил, что отношения Мур и Хамма длятся уже несколько месяцев. "Дэниел много работает в своем ресторане Eleven Madison Park, но Деми часто приезжает к нему туда на романтические ужины", - рассказал он.
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