https://news.day.az/showbiz/1449224.html Red Hot Chili Peppers удостоены звезды на голливудской "Аллее славы" - ВИДЕО
Red Hot Chili Peppers удостоены звезды на голливудской "Аллее славы" - ВИДЕО
Red Hot Chili Peppers удостоены звезды на голливудской "Аллее славы". В церемонии приняли участие басист Фли, ударник Чед Смит, вокалист Энтони Кидис и гитарист Джон Фрушанте, с возвращением которого в группу в 2019 году она вновь приобрела классический состав, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Награждение было приурочено к выходу 12-го альбома Red Hot Chili Peppers - Unlimited Love, который поступает в продажу сегодня.
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