Бузова заявила, что стала лицом туалетной бумаги

Ольга Бузова поделилась необычной новостью с подписчиками своего Telegram-канала. Телеведущая, по ее собственным словам, стала лицом туалетной бумаги. Об этом артистка сообщила 1 апреля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мои хорошие. Не знала, как вам сказать, но все-таки хочется поделиться с вами новостью. Дело в том, что с сегодняшнего дня я становлюсь лицом туалетной бумаги. Теперь Бузова еще будет в каждом туалете", - сказала она.

Скорее всего, артистка лишь разыгрывает своих подписчиков в "День дурака".

Бузова стала активно вести Telegram всего несколько недель назад, в настоящий момент на нее подписаны почти 800 тыс. человек. В блоге звезда рассказывает о новых проектах и показывает кадры из повседневной жизни.