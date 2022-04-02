Умерла актриса Александра Яковлева

Советская и российская актриса Александра Яковлева скончалась на 65-м году жизни жизни. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кинорежиссера Николая Лебедева, который работал с актрисой.

"Это, к несчастью, произошло", - сказал режиссер. Он добавил, что актриса долго боролась с серьезным заболеванием.

По информации "Московского комсомольца", четыре года назад у Яковлевой обнаружили онкологическое заболевание, и в последнее время она проходила лечение в профильных медицинских учреждениях. После выздоровления актриса мечтала снять фильм, посвященный 800-летию Александра Невского.

Широкую известность актрисе принесли роли в фильмах "Экипаж", "Человек с бульвара Капуцинов", "Чародеи".