Автомобиль Манафа Агаева все еще на штрафстоянке?

МВД прокомментировало информацию о незаконном удержании на штрафстоянке автомобиля Mercedes, принадлежащего певцу Манафу Агаеву.

Как передает Day.Az, начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы ведомства майор полиции Эльшад Гаджиев заявил азербайджанским СМИ, что утверждения адвоката Адема Мамедова необоснованны

"Автомобиль был передан певцу сразу после наложения административного взыскания на Манафа Агаева", - сказал Э.Гаджиев.

Главный инспектор Управления дорожной полиции города Баку майор Араз Аскерли также прокомментировал данный вопрос.

"Согласно закону, ничей автомобиль не может быть конфискован или задержан без ссылки на статью 96 Кодекса об административных проступках. В любом случае сам М.Агаев лучше знает, где его машина. Лучше спросить об этом его", - отметил А.Асерли.