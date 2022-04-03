Netflix остановил съемку нового фильма с Уиллом Смитом

Съемки фильма "Быстро и свободно" с участием актера Уилла Смитта были приостановлены американским сервисом Netflix из-за инцидента на церемонии вручения кинопремии "Оскар", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В этом триллере Смит должен был сыграть человека, который просыпается в Мексике с амнезией после нападения, а затем он постепенно узнает, что раньше был криминальным авторитетом и работал под прикрытием агента ЦРУ. Неизвестно, будет ли заморожен проект или вместо Смита подыщут другого актера.

27 марта на церемонии вручения "Оскара" голливудский актер вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока из-за его шутки об "очень короткой прическе" супруги Смита. Джада Пинкетт-Смит страдает аутоиммунным заболеванием, и у нее выпадают волосы.

Позже, когда Смит вышел на сцену для получения награды за лучшую мужскую роль в фильме "Король Ричард".