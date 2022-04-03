Элджей попал в ДТП в Дубае

Рэпер Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк) опубликовал в социальных сетях фото своего разбитого автомобиля Lamborghini Urus, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В настоящее время рэпер находится в Дубае, эта геолокация отмечена в публикации. При этом подробностей о произошедшем Элджей не сообщил: публикация в социальных сетях сопровождается только подписью "Shit happens" ("Дерьмо случается").