Брат Бориса Моисеева собирается объявить артиста в розыск

Родной брат Бориса Моисеева Маркс Толкач заявил, что собирается объявить певца в розыск, потому что тот в течение долгого времени не выходит с ним на связь. Виновным в исчезновении брата Толкач считает директора артиста Сергея Гороха, который якобы "охотится" за имуществом подопечного, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Толкач заявил, что уже собрал необходимые документы, которые собирается предоставить в российское консульство в Оттаве. Сам он живет в Монреале.

"Надо его разыскать. Где он? В доме престарелых или он в погребе, в подвале", - заявил родственник певца.

Он выразил мнение, что Горох "потихонечку отправляет его (Моисеева) на тот свет" либо пользуется беспомощным состоянием артиста с целью получить его состояние.

"Я не буду давать какие-то интервью, Борис Михайлович запрещает мне это делать. Куда я его прячу? Как я могу человека спрятать?" - прокомментировал ситуацию Сергей Горох.