Известный блогер получила тяжелые травмы при взрыве в ночном клубе Баку
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Известный блогер Айсель Шукюрова получила тяжёлые травмы при взрыве в ночном клубе Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщают ее друзья в соцсетях.

Напомним, в результате взрыва в ночном клубе в Баку пострадали более 30 человек. Погибла работница клуба Майя Ахундова (1979 г.р.).

Среди пострадавших были двое иностранных граждан.