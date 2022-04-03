https://news.day.az/showbiz/1449881.html Известный блогер получила тяжелые травмы при взрыве в ночном клубе Баку - ФОТО
Известный блогер получила тяжелые травмы при взрыве в ночном клубе Баку - ФОТО
Известный блогер Айсель Шукюрова получила тяжёлые травмы при взрыве в ночном клубе Баку.
Как передает Day.Az, об этом сообщают ее друзья в соцсетях.
Напомним, в результате взрыва в ночном клубе в Баку пострадали более 30 человек. Погибла работница клуба Майя Ахундова (1979 г.р.).
Среди пострадавших были двое иностранных граждан.
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