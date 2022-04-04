https://news.day.az/showbiz/1449901.html Объявлена дата похорон актрисы Александры Яковлевой
Объявлена дата похорон актрисы Александры Яковлевой
Похороны российской актрисы Александры Яковлевой пройдут 7 апреля в ее родном Калининграде. Об этом объявили в Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Церемония прощания состоится 5 апреля в Санкт-Петербурге.
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