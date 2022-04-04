Объявлена дата похорон актрисы Александры Яковлевой
Depozit faizini öncədən al!

Похороны российской актрисы Александры Яковлевой пройдут 7 апреля в ее родном Калининграде. Об этом объявили в Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Церемония прощания состоится 5 апреля в Санкт-Петербурге.