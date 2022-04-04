Стали известны все лауреаты премии Grammy - СПИСОК
В США состоялось вручение музыкальной премии Grammy. Впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции церемония прошла в полноценном формате.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, второй год подряд ее ведущим стал южноафриканский комик, актер и телеведущий Тревор Ноа. В этом году организаторы впервые решили провести награждение в Лас-Вегасе (штат Невада) на MGM Grand Garden Arena. В разное время церемонии проходили в различных городах США: Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Чикаго и Нэшвилле (штат Теннесси).
"Песня года "
Leave The Door Open (рэп-дуэт Silc Sonic)
"Альбом года"
Джон Батист
"Запись года"
Leave The Door Open (рэп-дуэт Silc Sonic)
"Лучший новый исполнитель"
Оливия Родриго (Drivers License)
"Лучший рок-альбом"
Medicine at Midnight (Foo Fighters)
"Лучшая рок-песня"
Waiting On a War (Foo Fighters)
"Лучшее исполнение музыки в жанре рок"
Making a Fire (Foo Fighters)
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