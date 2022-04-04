Стали известны все лауреаты премии Grammy

В США состоялось вручение музыкальной премии Grammy. Впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции церемония прошла в полноценном формате.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, второй год подряд ее ведущим стал южноафриканский комик, актер и телеведущий Тревор Ноа. В этом году организаторы впервые решили провести награждение в Лас-Вегасе (штат Невада) на MGM Grand Garden Arena. В разное время церемонии проходили в различных городах США: Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Чикаго и Нэшвилле (штат Теннесси).

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