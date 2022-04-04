В CinemaPlus состоялась премьера фильма "Морбиус"

Он с детства страдает от редкого заболевания крови и всю свою сознательную жизнь посвятил поискам лекарства. В какой-то момент видит возможное спасение в крови летучих мышей и решается на рискованный эксперимент. Опыт вызывает неожиданную реакцию: вступив в связь с больными клетками, тело превращается в кровожадного монстра...

В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus в ТЦ 28 Mall состоялась премьера картины "Морбиус" - американский супергеройский фильм режиссёра Даниэля Эспиноса с Джаредом Лето в главной роли. В фильме также снялись Майкл Китон, Мэтт Смит, Адриа Архона, Джаред Харрис и другие актёры. Основан на одноимённом персонаже комиксов Marvel и является третьей картиной во вселенной Человека-паука от Sony. В центре сюжета находится доктор Майкл Морбиус, который становится вампиром после попытки вылечить себя от редкого заболевания крови. Мировая премьера "Морбиуса" состоялась 10 марта 2022 года в Plaza Carso в Мехико. Фильм вышел в прокат в США 1 апреля 2022 года, передает Day.Az.

Как всегда CinemaPlus оригинально представил презентацию - фойе кинотеатра было оформлено в соответствии со стилем фильма, а необычный выход образа Морбиуса (актер Элин Ахмедов) шокировал гостей, так как его вынесли в гробу. Участники мероприятия с большим удовольствием фотографировались с главным героем вечера. Гостей в этот вечер развлекал диджей Yago, вкусный фуршет и напитки.

Отметим, что фильм "Морбиус" можно посмотреть в кинотеатре CinemaPlus в ТЦ Deniz Mall с новейшей технологией 4DX в Азербайджане.