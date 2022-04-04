Ума Турман исполнит главную роль в триллере о наемном убийце

Американская актриса Ума Турман сыграет арт-дилера в новом фильме "Комната убийств" (The Kill Room) Николь Паон. Одну из главных ролей в проекте также исполнит Сэмюэл Л. Джексон. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Съемки "Комнаты убийств" начнутся уже этой весной в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Мрачно-комический криминальный триллер расскажет о наемном убийце, его боссе и арт-дилере. Партнеры примут участие в схеме по отмыванию денег.

Ума Турман и Сэмюэл Л. Джексон уже снимались вместе в фильмах "Криминальное чтиво" и "Убить Билла 2" Квентина Тарантино.