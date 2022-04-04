Штаны Джастина Бибера на «Грэмми» высмеяли в сети

Канадский поп-исполнитель Джастин Бибер посетил 64-ю церемонию вручения музыкальной премии "Грэмми" в необычном наряде и удивил пользователей сети. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Музыкант выступил с песней Peaches на премии, которая состоялась в Лас-Вегасе, в черном худи и облегающих кожаных штанах, бренд которых не раскрывается. Свой образ певец дополнил кепкой в тон образа и массивными кроссовками белого цвета.

Поклонники обратили внимание на яркий образ артиста и высмеяли его штаны в многочисленных постах в Twitter. "Мне кажется, что Бибер позаимствовал брюки у Росса из сериала "Друзья"", - пошутил один юзер. "Мы никогда не узнаем, Бибер это или Росс", - высказался другой пользователь сети. "Назад в 2000-е? Смешно", - написал также третий фанат.

Известно, что Джастин Бибер был номинирован в номинации "Альбом года", однако награду получил американский певец Джон Батист. За победу в данной категории также боролись дуэт Тони Беннета и Леди Гаги, Доджа Кэт, Билли Айлиш и другие исполнители.

Церемония "Грэмми" впервые после пандемии коронавируса состоялась в обычном формате 4 марта. Награду в категории "Лучший новый исполнитель" получила американская певица Оливия Родриго, статус "Песня года" был присвоен композиции рэп-дуэта Silk Sonic (Бруно Марс и Андерсон Паак).