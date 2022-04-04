Брюс Уиллис продает недвижимость

На днях стало известно, что 67-летний актер Брюс Уиллис официально завершает карьеру из-за диагностированной у него афазии. Это приобретенное речевое расстройство, вызванное повреждением головного мозга, в результате которого поражаются все языковые способности человека, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Еще до того, как семья артиста объявила, что он уходит из профессии, Уиллис начал распродавать свою роскошную недвижимость в Нью-Йорке и за его пределами, стоимость которой, по предварительным данным, составила 65 миллионов долларов.

Как отмечают друзья голливудской звезды, Брюс готов встретить болезнь во всеоружии.

Инсайдер обмолвился, что актер долго готовился к этому моменту: "Он знал, что в конечном итоге ему не понадобится столько особняков и квартир".

За последние годы актер расстался с виллой на островах Теркс и Кайкос, поместьями в штате Айдахо и в Вестчестере, штат Нью-Йорк. Все, что сейчас необходимо Уиллису, это быть рядом со своей семьей в безопасной среде, отметил источник.