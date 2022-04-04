Эдди Мерфи сыграет легенду фанка Джорджа Клинтона

Актер и юморист Эдди Мерфи сыграет в биографическом фильме об одном из основателей фанка Джордже Клинтоне, сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пока нет информации о режиссере и студии-прокатчике проекта. Известно, что сам Клинтон одобрил идею фильма. Продюсером выступит Джон Дэвис, который уже работал с Эдди Мерфи над комедией "Меня зовут Долемайт".

Лента пока не получила рабочего названия. Она расскажет о начале творческого пути культового музыканта в Северной Каролине в 1940-х годах, а также о создании новаторских групп Клинтона - Parliament и Funkadelic.

Джордж Клинтон считается основателем фанка наряду с Джеймсом Брауном и Слайем Стоуном. Артист был включен в Зал славы рок-н-ролла в 1997 году вместе с другими членами коллектива Funkadelic. В 2019 году Клинтон был награжден "Грэмми" за заслуги перед жанром.