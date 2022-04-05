Мерьем Узерли возвращается в кино

Поклонники турецкой звезды сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли в последние два года наблюдали в социальных сетях только фото ее поездок по миру и обсуждали ее личную жизнь. А вот в сериалах актриса не снималась, пишет StarHit, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Во время интервью для телеканалe ET звезда рассказала о новом проекте, где наконец примет участие.

У артистки ожидается вскоре напряженный рабочий график.

"У меня в работе есть 10-серийный проект для цифровой платформы. Это будет отличная работа и отличный персонаж. Мы начнем снимать в сентябре. Так что, думаю, сериал покажут в следующем году", - рассказала Узерли на телеканале.

В последний раз турецкая звезда появлялась в фильме "Улей", который вышел в 2019 году. Проект провалился на Netflix.

Свою популярность артистка получила как одна из героинь "Великолепного века". После чего артистка ушла в декрет. Как пишет StarHit, после "Великолепного века" Узерли так и не смогла по полной реализовать творческий потенциал - осталась актрисой одной роли.