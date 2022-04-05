Харрисон Форд сыграет психотерапевта

Звезда "Индианы Джонса" Харрисон Форд исполнит роль психотерапевта в новом комедийном сериале Apple TV+ под названием "Уменьшение" ("Shrinking"). Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Создателями сериала выступят режиссеры проекта "Тед Лассо" Билл Лоуренс и Бретт Голдстин. По сюжету персонаж Форда - специалист в области когнитивной поведенческой терапии Фил Роудс, который страдает от болезни Паркинсона. Он вынужден передать свои знания двум ученикам. Пока нет информации об актерах, которые воплотят на экране ассистентов Роудса.

В сериале будет 10 эпизодов. Точная дата релиза не сообщается. Для Форда это будет первая полноценная роль на телевидении - ранее актер представлял только эпизодических персонажей в сериалах.

В следующем году Форд также появится в "Индиане Джонсе 5". Мировая премьера назначена на 30 июня 2023 года.