Жена Венсана Касселя отмечает день рождения

Возлюбленной знаменитого актера Тине Кунаки исполнилось 25 лет. Артист решил публично поздравить именинницу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сегодня день рождения моей женщины, моей жизни, моей королевы, моего соучастника преступления, моей любови, моей жены Тины. Люблю тебя до звезд и Луны", - написал Венсан Кассель в социальной сети Instagram.

К слову, модель появилась на свет во французском городе Тулузе. Ее мама по происхождению итальянка, а отец - африканец.

Тине Кунаки было 18 лет, когда она познакомилась со знаменитым актером. Это произошло на Ибице. Венсан Кассель проводил там отпуск. Артист занимался серфингом, и модель попросила преподать ей несколько уроков. Пара рассекретила свои отношения в августе 2016 года. Через два года Тина Кунаки официально стала женой голливудского актера. А в 2019 году Венсан Кассель вновь стал отцом. Модель родила дочь, которую назвали Амазони.

Напомним, артист был женат на Монике Беллуччи. В браке у них появились на свет две наследницы. Дева родилась 12 сентября 2004 года, а Леони - 20 мая 2010 года. В 2013 году знаменитые актеры развелись без скандалов и публичных обвинений.