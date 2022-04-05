Азербайджанский певец признан самым интеллектуальным в реалити-шоу Туркестана

В Туркестане (Казахстан) прошла запись телевизионной версии реалити-шоу международного туристического конкурса "Туркестан - духовная столица тюркского мира" с участием азербайджанского исполнителя Амиля Гасаноглу (Мамедова), сообщил Trend организатор визита в Казахстан, режиссер İTV Джейхун Керимов, передает Day.Az.

В проекте также приняли участие - Мирбек Атабеков (Кыргызстан), Ситора Фармонова (Узбекистан), Серен Узун (Турция), Алексей Лодочников (Казахстан). Заказчик - Управление туризма Туркестанской области. Организатор - телеканал Tourism kz при поддержке областного акимата.

Участники проекта посетили туристические достопримечательности Туркестанской области: мавзолеи Арыстан-Баб и Ходжи Ахмеда Ясави, средневековые городища Сауран и Отрар. Гости также увидели Керуен сарай и пещеру Акмешит. На вертолете участники реалити-шоу были доставлены в Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк и Аксу-Жабаглинский государственный природный заповедник.

По правилам реалити-шоу, совершая экскурсии, участники конкурса должны были познакомить зрителей с историческими достопримечательностями Туркестанской области, которые увидели, узнали информацию из различных истоников и от гида, пригласив всех посетить регион.

Реалити-шоу направлено на развитие внутреннего и внешнего туризма, популяризацию национальных историко-культурных ценностей Туркестанской области, укрепление отношений и культурных связей между тюркоязычными странами.

На пресс-конференции, прошедшей в отеле Rixos Turkistan, участники шоу поделились своими впечатлениями, отметив, что природа и туристические достопримечательности Туркестанской области отлично способствуют развитию туризма.

Далее певцы выступили с гала-концертом в многофункциональном комплексе "Караван-сарае", где были удостоены следующих наград реалити-шоу: Амиль Мамедов - "Зияткер жиhангез" (Интеллектуальный турист), Серен Узун - "Сәтті қадам" (Удачный дебют), Ситора Фармонова - "Туризм тарланы" (Фаворит туризма), Мирбек Атабеков - "Туризм дарабозы" (Генерал туризма), Алексей Лодочников - "Достық жаршысы" (Вестник дружбы).

На гала-концерте также выступили казахстанские певцы Бейбит Кошкалиев и Садраддин Болат.

Амиль Гасаноглу также снял клип. Автор идеи и режиссёр-постановщик - Джейхун Керимов, оператор - Али Густман, монтаж и цвета коррекция - Алекс Анишенко. Клип про любовь между туристом из Азербайджана и красивой казашкой гидом-экскурсоводом. Цель проекта - показать красивые и сакральные туристический объекты Туркестанской области , гостеприимство и доброжелательность казахского народа. Съёмки проводилась в Мавзолее Ходжа Ахмета Яссави, Международном аэропорту Хазрет Султана, Музее Улы Дала Ели, пещере Акмешит, этно-деревне, Rixos Turkistan, многофункциональном комплексе "Караван-сарай".