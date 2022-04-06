Получивший «Оскар» иранский режиссер признан виновным в плагиате

Суд в Иране признал двукратного лауреата премии "Оскар" иранского режиссера Асгара Фархади виновным в плагиате. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Правоохранительные органы постановили, что кинематографист позаимствовал идею для фильма "Герой" у одной из своих студенток. Фархади не указал имени девушки в титрах. Автор оригинальной идеи Азаде Мазизаде представила короткометражный фильм "Все победители, все проигравшие" ("All Winners, All Losers"), откуда и был взят сюжет для проекта оскароносного режиссера.

В ближайшее время суд определит наказание для Фархади. Одно из возможных решений - передача всех доходов, полученных от показа фильма в кинотеатрах или онлайн, автору оригинала. Также режиссеру может грозить тюремный срок.

Впервые "Герой" был показан на Каннском фестивале в прошлом году. В российский прокат фильм вышел 3 марта этого года. В центре сюжета - мужчина, отбывающий тюремный срок из-за долгов. Он находит мешок с золотыми монетами и решает попытаться вернуть их законному владельцу, что запускает цепь непредвиденных событий.