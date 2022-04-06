Эмили Ратаковски показала способ носить трендовые сапоги

Американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски показала способ носить трендовые в нынешнем сезоне сапоги. Соответствующие фотографии появились на сайте Instyle, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Знаменитость вышла на улицы Нью-Йорка вместе с сыном Сильвестром-Аполло. Манекенщицу запечатлели без штанов, в оверсайз свитере ярко-желтого цвета. Кроме того, она дополнила образ золотыми серьгами-кольцами, солнцезащитными очками в оправе "кошачий глаз" и высокими сапогами-казаками.

Журналисты Instyle подчеркнули, что данная модель сапог является самой модной обувью в 2022 году. Упомянутую пару, по мнению экспертов, лучше сочетать с платьями или удлиненными джемперами вместо привычных брюк.