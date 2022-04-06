Рианна опубликовала архивное фото с мамой

Знаменитая певица Рианна показала редкий семейный кадр в день рождения матери. Звезда решила публично поздравить именинницу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Находясь на пороге материнства, я открыла новые уровни любви и уважения к своей маме, которые я никогда не могла объяснить! Она настоящий MVP (с английского Most Valuable Player - самый ценный игрок, примечание "Газеты.Ru"), и я хочу дарить ей цветы каждую секунду! Люблю тебя мамззз!!! С днем ​​рождения!" - написала Рианна в социальной сети Instagram.

Фото было снято, когда они жили в Сент-Майкле на Барбадосе. Певица родилась и выросла в этом приходе. Моника Брэтвэйт в то время работала отставным бухгалтером. Рианна рассказывала, что у отца были проблемы с алкоголем и наркотиками. Всю семью тянула мама. Когда артистке было 14 лет, родители разошлись. И она была этому рада.

Напомним, 34-летняя Рианна скоро родит первенца. Звезда подарит наследника американскому рэперу Asap Rocky. Пара официально не регистрировала отношения. И свадьбы пока не было. Для рэпера ребенок тоже будет первым.