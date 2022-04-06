Селена Гомес не заходила в интернет четыре года

Селена Гомес, которая в 2016 году могла похвастать самым большим количеством подписчиков в одной из популярных социальных сетей, больше четырех лет не заходила в интернет. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Гомес, отказ от интернета полностью изменил ее жизнь. "Я счастливее, я больше нахожусь в моменте, больше общаюсь с людьми. Я понимаю мощь интернета, во многом он изменил мир к лучшему. Но что касается меня, важные новости я узнают от людей", - говорит Гомес.