Жан-Клод Ван Дамм стал дипломатом одной из стран Африки

Американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм стал обладателем дипломатического паспорта Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщает конголезский новостной портал Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я благодарю Конго за тот прием, который мне здесь с большой любовью оказан", - сказал 61-летний артист в ходе торжественной церемонии.

По словам знаменитости, звание посла поможет ему мобилизовать международную помощь в целях содействия молодежи, спорту и дикой природе этой африканской страны.

Данный документ был вручен Ван Дамму заместителем министра иностранных дел ДР Конго Сами Адубанго.

ДРК являлась колонией Бельгии до 1960 года.